На сколько увеличится внутренняя энергия 3 (трех) молей идеального одноатомного газа при изохорном нагревании его от 19 C до 20 С?

Физика

На сколько увеличится внутренняя энергия 3 (трех) молей идеального одноатомного газа при изохорном нагревании его от 19 C до 20 С?

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