На сколько увеличится внутренняя энергия 3 (трех) молей идеального одноатомного газа при изохорном нагревании его от 19 C до 20 С?
Физика
На сколько увеличится внутренняя энергия 3 (трех) молей идеального одноатомного газа при изохорном нагревании его от 19 C до 20 С?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∆U-увеличится внутренняя энергия v-3 (трех) молей 3/2-одноатомного газа R-газовая постоянная ∆U=3/2*vR∆T=3/2*3*8.31*1=37.395 Дж
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