составить походы александра македонского
Обществознание
составить походы александра македонского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. переход из Северной Индии через вечно охваченный снегом Гиндукуш и вторглась на территорию Средней Азии. 2.осадил крепость "Скала Согдиан", которая была расположена на южных склонах горной цепи Хиссар. 3.Овладев Амударьей, греки двигались к Мараканду и после жестокой борьбы захватили город. Оставив там гарнизон, Александр Великий начал другую кампанию на Восток, к Ферганской долине. 4.Весной до н. э. Александр покинул Египет, чтобы возобновить решительную борьбу против персидского царя.
Гость:
У александра учителем был Аристотел кторый начил его многому например логике и он гоарил что Восток поглащает людей С того момента наченается мечта македонского захватит Азию Главная его битва была в Дарием у которого 4 раза армия была больше но Александр победил у него было ококло 60 сражений но после смерти Македонског империя распалас
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