Длина коробки,имеющей форму прямоугольного параллелепипеда,равна 30см.,а ширина-20см. 1)Чему равна высота коробки,если её объём равен 7200см.куб.? 2)Какую площадь и какой периметр имеет дно коробки? 3)Коробку надо перевязать ле...
Математика
Длина коробки,имеющей форму прямоугольного параллелепипеда,равна 30см.,а ширина-20см. 1)Чему равна высота коробки,если её объём равен 7200см.куб.? 2)Какую площадь и какой периметр имеет дно коробки? 3)Коробку надо перевязать лентой,(крест на крест).Какой длины должна быть эта лента,если на узел и бант надо дополнительно предусмотреть 26см.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*(30+20)=100 cм - периметр дна коробки 30*20=600 кв.см- площадь дна коробки 7200:600=12 см - высота коробки длина ленты : 4*12+2*30+20*2+26=174 см
Гость:
1)7200:30:20=12см-высота коробки. 2)30*20=600кв.см.-площадь дна коробки. 3)(30+20)*2=100см-периметр дна коробки. 4)30+12+12+30+20+12+12+20+26=174см-должна быть лента.
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