Длина коробки,имеющей форму прямоугольного параллелепипеда,равна 30см.,а ширина-20см. 1)Чему равна высота коробки,если её объём равен 7200см.куб.? 2)Какую площадь и какой периметр имеет дно коробки? 3)Коробку надо перевязать ле...

Математика

Длина коробки,имеющей форму прямоугольного параллелепипеда,равна 30см.,а ширина-20см. 1)Чему равна высота коробки,если её объём равен 7200см.куб.? 2)Какую площадь и какой периметр имеет дно коробки? 3)Коробку надо перевязать лентой,(крест на крест).Какой длины должна быть эта лента,если на узел и бант надо дополнительно предусмотреть 26см.?

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