из двух поселков расстояние между которыми 68км.одновременно навстречу друг другу направились велосип.ипешех. скорость велосип 12км,ч. а скорость пешехода5кмвчас какое расстояние будет между вел и пеш через3часа.решить2спосабами

Гость: Гость:

1 способ 1)12+5=17 (км/ч) скорость сближения 2)17*3=51 (км)они пройдут за 3 часа 3)68-51=17(км)расстояние между ними через 3 часа 2 способ 1)12*3=36(км)проедет велосипедист за 3 часа 2)5*3=15(км)пройдет пешеход за 3 часа 3)15+36=51(км)они пройдут вместе 4)68-51=17(км)между ними через 3 часа Ответ:расстояние между пешеходом и велосипедистом через 3 часа 17 км