опредилить падеж слова дела

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опредилить падеж слова дела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет  (чего?) дела- родительный падеж                                          
Гость:
если мн.ч., то И.п, а если ед.ч.,то Р.п.
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