опредилить падеж слова дела
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опредилить падеж слова дела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет (чего?) дела- родительный падеж
Гость:
если мн.ч., то И.п, а если ед.ч.,то Р.п.
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