Найдите корни уравнения cosx - cos 2x = 1, принадлежащие промежутку (-3Pi / 4; Pi ]

Алгебра
Найдите корни уравнения cosx - cos 2x = 1, принадлежащие промежутку (-3Pi / 4; Pi ]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cosx=1+cos2x cosx=2(cosx)^2 cosx(2cosx-1)=0 cosx=0  или cosx=1/2 x=p/2+pn      x=p/3+2pn и X=-p/3+2pn n=0    x1=p/2,    x2=p/3,   x3=-p/3 n=1    x1=3p/2( не входит) x2, x3 не входят n=-1  x1=-p/2  x2,x3 не входят
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