Найдите корни уравнения cosx - cos 2x = 1, принадлежащие промежутку (-3Pi / 4; Pi ]

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cosx=1+cos2x cosx=2(cosx)^2 cosx(2cosx-1)=0 cosx=0 или cosx=1/2 x=p/2+pn x=p/3+2pn и X=-p/3+2pn n=0 x1=p/2, x2=p/3, x3=-p/3 n=1 x1=3p/2( не входит) x2, x3 не входят n=-1 x1=-p/2 x2,x3 не входят