Найдите корни уравнения cosx - cos 2x = 1, принадлежащие промежутку (-3Pi / 4; Pi ]
Алгебра
Найдите корни уравнения cosx - cos 2x = 1, принадлежащие промежутку (-3Pi / 4; Pi ]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cosx=1+cos2x cosx=2(cosx)^2 cosx(2cosx-1)=0 cosx=0 или cosx=1/2 x=p/2+pn x=p/3+2pn и X=-p/3+2pn n=0 x1=p/2, x2=p/3, x3=-p/3 n=1 x1=3p/2( не входит) x2, x3 не входят n=-1 x1=-p/2 x2,x3 не входят
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
. Медный анод массой 10г поставлен в электрохимическую ванну, через которую прохо-дит ток 2А. Через какое время анод полностью израсходуется на пок...
Обществознание
Английский язык
переведите пожалуйста предложения на английский язык!!!только не на переводчике!!! Это мальчик.Мальчик в школе. Онученик. Этот мальчик моего брата ...
Математика
средняя скорость бега одного лыжника 15км/ч а другого 200м/мин какой лыжник бежит быстее и на сколько больше км он пробегает за 1ч