переведите пожалуйста предложения на английский язык!!!только не на переводчике!!! Это мальчик.Мальчик в школе. Онученик. Этот мальчик моего брата друг. У него есть кот,но у него нет собаки. Он любит своего кота. Он дает коту м...

Английский язык

переведите пожалуйста предложения на английский язык!!!только не на переводчике!!! Это мальчик.Мальчик в школе. Онученик. Этот мальчик моего брата друг. У него есть кот,но у него нет собаки. Он любит своего кота. Он дает коту молоко каждый день. Вгороде есть банк?Где находится банк? В центре нашего города есть супермаркет. Где цветы? Цветы в красивой вазе. Открой окно пожалуйста.

Автор: Гость