переведите пожалуйста предложения на английский язык!!!только не на переводчике!!! Это мальчик.Мальчик в школе. Онученик. Этот мальчик моего брата друг. У него есть кот,но у него нет собаки. Он любит своего кота. Он дает коту м...
Английский язык
переведите пожалуйста предложения на английский язык!!!только не на переводчике!!! Это мальчик.Мальчик в школе. Онученик. Этот мальчик моего брата друг. У него есть кот,но у него нет собаки. Он любит своего кота. Он дает коту молоко каждый день. Вгороде есть банк?Где находится банк? В центре нашего города есть супермаркет. Где цветы? Цветы в красивой вазе. Открой окно пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This is a boy. The boy is at school. He is a pupil. This boy is my brother’s friend. He has a cat, but he doesn’t have a dog. He likes his cat. He gives his cat milk every day. Is there a bank in the city? Where is the bank? There is a supermarket in the centre of our city. Where are the flowers? There are flowers in a beautiful vase. Open the window, please.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
средняя скорость бега одного лыжника 15км/ч а другого 200м/мин какой лыжник бежит быстее и на сколько больше км он пробегает за 1ч
Русский язык
спиши расставляя знаки препинания,замени где нужно строчные буквы прописными текст Наступило утро ожили улицы города люди ...
Геометрия
Найти объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны корень из 8 и 5м, угол между ними 45 градусов а боковое ребро имеет длину 3 м образуе...