чему равна архимедова сила действующая на тело опущенное в мерный стакан с водой
Физика
чему равна архимедова сила действующая на тело опущенное в мерный стакан с водой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Указанная сила равна весу вытесненной жидкости.
Гость:
Выталькивающая сила равна весу жидкости в обёме погружоного в неё тела
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны корень из 8 и 5м, угол между ними 45 градусов а боковое ребро имеет длину 3 м образуе...
Физика
Медный анод массой 10г поставлен в электрохимическую ванну, через которую проходит ток 2А. Через какое время аод полностью израсходуется на покрыти...
Математика
Химия
напишите молекулярные формулы оксидов и назовите их: Оксид Ртути (II) - Оксид хлора(V) - Оксид марганца(VI) - Оксид серы(IV) - Оксид калия - Оксид ...