Среднее арифметическое 2 чисел 4,4.Найдите эти числа,если 1 из них на 1,4 больше другого.
Математика
Среднее арифметическое 2 чисел 4,4.Найдите эти числа,если 1 из них на 1,4 больше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- число- у 2- число у+1,4 ср. арифметическое-4,4 1) (у+у+1,4):2=4,4 (2у+1,4)=4,4х2 2у+1,4=8,8 2у=8,8-1,4 2у=7,4 у=7,4:2 у=3,7- первое число 2) 3,7+1,4=5,1- второе число проверка: (3,7+5,1):2=8,8:2=4,4, верно
Гость:
4.4*2=8.8 8.8-1.4=7.4 7.4/2=3.7 второе число 3.7+1.4=5.1 первое число Ответ: 3.7 и 5.1
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