Среднее арифметическое 2 чисел 4,4.Найдите эти числа,если 1 из них на 1,4 больше другого.

Математика

Среднее арифметическое 2 чисел 4,4.Найдите эти числа,если 1 из них на 1,4 больше другого.

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