1)2x^2+3x-9 больше 0 2)5x-x^2 меньше 0 3)(x+3)(1+x) больше 0 4)\frac{x-3}{x-1} меньше 0 5)eft \{ {{3-4x меньше 14} \atop {1-2x больше 0}} \right. ПОМОГИТЕ!!!!!!

Алгебра

1)2x^2+3x-9 больше 0 2)5x-x^2 меньше 0 3)(x+3)(1+x) больше 0 4)\frac{x-3}{x-1} меньше 0 5)eft \{ {{3-4x меньше 14} \atop {1-2x больше 0}} \right. ПОМОГИТЕ!!!!!!

Автор: Гость