1)2x^2+3x-9 больше 0 2)5x-x^2 меньше 0 3)(x+3)(1+x) больше 0 4)\frac{x-3}{x-1} меньше 0 5)eft \{ {{3-4x меньше 14} \atop {1-2x больше 0}} \right. ПОМОГИТЕ!!!!!!

Алгебра
1)2x^2+3x-9 больше 0 2)5x-x^2 меньше 0 3)(x+3)(1+x) больше 0 4)\frac{x-3}{x-1} меньше 0 5)eft \{ {{3-4x меньше 14} \atop {1-2x больше 0}} \right. ПОМОГИТЕ!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x^2+3x-9>0 a=2,b=3,c=9  D=b^2-4ac=9-4*(-9)*2=9+72=81 x1=-b-корень из D/2a=-3-9/4=-3 x2=-b+корень из D/2a=-3+9/4=1целая 1/2 Конец первого!  
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