вЫЧИСЛИТЕ ОБЪЁМ ВОДОРОДА , КОТОРЫЙ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 32.5 г ЦИНКА С 50 г HCl
Химия
вЫЧИСЛИТЕ ОБЪЁМ ВОДОРОДА , КОТОРЫЙ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 32.5 г ЦИНКА С 50 г HCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Mr(Zn)=65г/моль n=32.5г/65=0,5 2)Mr(HCl)=1+35.5=36.5 n=50г/36,5=1,36 моль 3) Zn +2HCl ---> ZnCl2 + H2 x=0.5 n(H2)=0.5 4) V(H2)=22.4*0.5=11.2
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