вЫЧИСЛИТЕ ОБЪЁМ ВОДОРОДА , КОТОРЫЙ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 32.5 г ЦИНКА С 50 г HCl

Химия

вЫЧИСЛИТЕ ОБЪЁМ ВОДОРОДА , КОТОРЫЙ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 32.5 г ЦИНКА С 50 г HCl

Автор: Гость