130км97м+57км18м+5км= км м
Математика
130км97м+57км18м+5км= км м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало перевести все в метры, получим: 130097м+57018м+5000=192115м или 192км115м
Гость:
1)130км97м + 57км 18м =187км115м 2)5км + 187км115м = 192км115м Ответ:192км115м
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