Какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 200 кПА от объема 1,6 л до 2,6 л?

Физика

Какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 200 кПА от объема 1,6 л до 2,6 л?

Автор: Гость