Какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 200 кПА от объема 1,6 л до 2,6 л?  

Физика
Какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 200 кПА от объема 1,6 л до 2,6 л?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
работа при изобарном процессе [latex]P=const[/latex] [latex]A=PdV[/latex] [latex]dV=2.6-1.6=1L=10 ^{-3} m^{3} [/latex] [latex]A=200*10 ^{3} *10 ^{-3} =200[/latex]Дж Ответ
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