Песни или стихотворения под скрипку, барабаны и флейту

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Песни или стихотворения под скрипку, барабаны и флейту
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скрипка является сольным инструментом с XVII в. Первыми произведениями для скрипки считаются: «Romanesca per violino solo е basso … После высыхания лак предохраняет скрипку от значительных изменений плотности дерева под влиянием окружающей среды.
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