Запишите числительное 432 986 251словами и просклоняйте его.
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Запишите числительное 432 986 251словами и просклоняйте его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четыресто тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят один. Четырёхсот тридцати двух миллионов девятьсот восемьдесят шести тысяч двести пятьдесят одного
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