На озере расцвела 1 лилия. Каждый день число удваивалось, и на 20-й день все озеро покрылось цветами. На который день покрылась цветами половина озера?

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Начнем рассуждение с конца. Например, сегодня 20 день и все озеро покрыто цветками, а сколько их было вчера? Ровно половина озера покрыта цветами. (Или предложить такое рассуждение: пусть сегодня цветами покрылась половина озера, тогда завтра все озеро покроется цветами и это 20 день, значит сегодня 19 Ответ: на 19 день