подъемный кран поднял на высоту 12 м груз, масса которого 6 тонн, в течение 2 минут. найти кпд крана, если сила тока в цепи его электродвигателя равна 51 А, при напряжении 380 В. с формулами пожлста) зараннее спасибо

Физика

подъемный кран поднял на высоту 12 м груз, масса которого 6 тонн, в течение 2 минут. найти кпд крана, если сила тока в цепи его электродвигателя равна 51 А, при напряжении 380 В. с формулами пожлста) зараннее спасибо

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