подъемный кран поднял на высоту 12 м груз, масса которого 6 тонн, в течение 2 минут. найти кпд крана, если сила тока в цепи его электродвигателя равна 51 А, при напряжении 380 В. с формулами пожлста) зараннее спасибо
Физика
подъемный кран поднял на высоту 12 м груз, масса которого 6 тонн, в течение 2 минут. найти кпд крана, если сила тока в цепи его электродвигателя равна 51 А, при напряжении 380 В. с формулами пожлста) зараннее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найти кпд крана работа равна A=mgh=6 тонн*10м/с2*12 м=720000 Дж энергия электродвигателя Е=U*I*t=380*51*2*60=2325600 Дж кпд крана= А/Е=720000/2325600=0.3095975232198142 =0.31 =31%
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