составить изомеры для спирта пентанола

Химия
составить изомеры для спирта пентанола
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH2-CH-CH2-CH2-OH               CH3                          CH3-CH2-CH-CH2-CH2-OH   CH3-CH-CH2-CH2-CH2-OH        CH3   CH3-CH2-CH2-CH-CH2-OH                      CH3
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