составить изомеры для спирта пентанола
Химия
составить изомеры для спирта пентанола
Ответ(ы) на вопрос:
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CH3-CH2-CH-CH2-CH2-OH CH3 CH3-CH2-CH-CH2-CH2-OH CH3-CH-CH2-CH2-CH2-OH CH3 CH3-CH2-CH2-CH-CH2-OH CH3
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