какую совместную механическую работу совершили звери,подняв волка с глубины 10 м,если масса волка 40 кг?
Физика
какую совместную механическую работу совершили звери,подняв волка с глубины 10 м,если масса волка 40 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=F*s , gde s - перемещение. F=mg,F=40*10=400 A=400*10=4000 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Соревнование по стрельбе из лука проводилось в два дня. Каждый участник в первый день выбил столько очков, сколько все остальные вместе во второй д...
Математика
Эссе. Срочно. "Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают, что они никому не могут быть в тягость".
Экономика
Составить программу для значения температуры Т, и выдачи текста: хорошая погода, если Т>10 и плохая, если Т<10