какую совместную механическую работу совершили звери,подняв волка с глубины 10 м,если масса волка 40 кг?

Физика
какую совместную механическую работу совершили звери,подняв волка с глубины 10 м,если масса волка 40 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=F*s , gde s - перемещение. F=mg,F=40*10=400 A=400*10=4000 Дж
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