Составить программу для значения температуры Т, и выдачи текста: хорошая погода, если Т больше 10 и плохая, если Т меньше 10
Экономика
Составить программу для значения температуры Т, и выдачи текста: хорошая погода, если Т больше 10 и плохая, если Т меньше 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
program Pogoda; var T:real; begin write('T='); readln(T); if T>10 then writeln ('хорошая погода') else begin ; writeln('плохая погода'); end; end.
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