     3              3 ______ = ______ 6х+7         5х-7

Алгебра
     3              3 ______ = ______ 6х+7         5х-7
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