Что делают мужчины в свободное время??( ответ только на английском!!) 

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Что делают мужчины в свободное время??( ответ только на английском!!) 
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Гость:
Men in free time reads books,watchs TV,spend time with friends and other.
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