В классе 27 человек. Каждый мальчик дружит с четырьмя девочками, а каждая девочка- с пятью мальчиками. Сколько в классе мальчикоа и девочек?  

Алгебра
В классе 27 человек. Каждый мальчик дружит с четырьмя девочками, а каждая девочка- с пятью мальчиками. Сколько в классе мальчикоа и девочек?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть m-число мальчиков,а d-число девочек,тогда выходит такие числа 4m и 5d. Получаем что 4m=5d. Поскольку m+d=27 ,то m=15 а d=12. Ответ: 15 мальчиков и 12 девочек. Дерзайте!))))
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