В классе 27 человек. Каждый мальчик дружит с четырьмя девочками, а каждая девочка- с пятью мальчиками. Сколько в классе мальчикоа и девочек?

Алгебра

В классе 27 человек. Каждый мальчик дружит с четырьмя девочками, а каждая девочка- с пятью мальчиками. Сколько в классе мальчикоа и девочек?

Автор: Гость