Используя числа 12, 15, 60, 4, составь уравнения на умнонение и деление и реши их.
Математика
Используя числа 12, 15, 60, 4, составь уравнения на умнонение и деление и реши их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в каждом уравнении должны быть все эти числа?
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