Как будет правильнее this is your house is`n it ? this is your house isn`t this ? this is your house isn`t there ?

Английский язык
Как будет правильнее this is your house is`n it ? this is your house isn`t this ? this is your house isn`t there ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This is your house, isn't it?
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