Как будет правильнее this is your house is`n it ? this is your house isn`t this ? this is your house isn`t there ?
Английский язык
Как будет правильнее this is your house is`n it ? this is your house isn`t this ? this is your house isn`t there ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This is your house, isn't it?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Два тела массами M при помощи первой нити подвешены на невесомом блоке и находятся в равновесии. К одному из них с помощью второй нити подвесили гр...
Физика
Русский язык
прочитайте слова.Объясните,в какой части каждого из них пропущена буква и нужно ли проверять её правописание.Какое правило проверки надо вспомнить?...
Геометрия
Найдите наибольший диаметр круглого стержня, который можно выточить из деревянного бруса, поперечное сечение которого является квадратом со стороно...