Одна сторона комнаты на 2 м больше другой. Найти длины сторон, если площадь комнаты 8м^. м^ - метр квадратный Решение задач при помощи квадратных уравнений.
Алгебра
Одна сторона комнаты на 2 м больше другой. Найти длины сторон, если площадь комнаты 8м^. м^ - метр квадратный Решение задач при помощи квадратных уравнений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-одна сторона комнаты. х+2- вторая сторона комнаты. х*(х+2)=8 х2(х в квадрате)+2х=8 х2+2х-8=0 решаем квадратное уравнение. D=4-4*1*(-8)=4+32=36>0 x1=(-2 -6)/2=-8/2=-4 не подходит. х2=(-2+6)/2=4/2=2 (м)-длина первой стороны. 2+2=4(м)-длина второй стороны. Ответ: 2 м, 4 м
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