Одна сторона комнаты на 2 м больше другой. Найти длины сторон, если площадь комнаты 8м^. м^ - метр квадратный Решение задач при помощи квадратных уравнений.

Алгебра

Одна сторона комнаты на 2 м больше другой. Найти длины сторон, если площадь комнаты 8м^. м^ - метр квадратный Решение задач при помощи квадратных уравнений.

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