У человека ген вызывающий одну из форм глухонемоты, рецессивен по отношению гена нормального слуха. От брака глухонемой женщины с нормальным мужчиной, родился глухонемой ребенок. Определите вероятность рождения нормального и гл...

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Дано: А - глухонемота а - норма Найти: F-? Решение: Женщина - aa , так как она глухонемая и рецессивная. Гамета для нее одна - а Мужчина - А(так как он с нормальным признаком) _ , но второй ген неизвестен, так как он может быть гетерозиготой(Аа), так и гомозиготой (АА). Это мы выясним по ходу решения. F: аа. Из этого выходит, что отец был гетерозиготой, в другом бы случае сработал закон единообразия первого поколения (все дети были бы гетерозиготами) . Тогда для него 2 гаметы - А и а. Определив генотипы родителей, сможем определить и потомство:Ъ F: Aa, aa. Отсюда следует, что вероятность рождения нормального и глухонемого одинакова и равна 50% Ответ: 50%