Выразите 58 га в квадратных километрах
Математика
Выразите 58 га в квадратных километрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58 га = 0,58 квадратных километров
Гость:
1 га= 10 000 кв. км. 58 га= 580 000 кв. км.
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