Выразите 58 га в квадратных километрах

Математика
Выразите 58 га в квадратных километрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58 га = 0,58 квадратных километров
Гость:
1 га= 10 000 кв. км. 58 га= 580 000 кв. км. 
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