Гость: Гость:

Дожди, не прекращающиеся уже неделю, размыли просёлочные дороги. Облака, растрёпанные резкими потоками воздуха, неслись навстречу горам. Залив, не замерзающий всю зиму, привлекает огромные стаи перелётных птиц. Дорога, разъезженная вдоль и поперёк, внезапно сворачивала вправо. Листья, осыпавшиеся с деревьев, разноцветным ковром ложились на землю. Стая птиц, поднявшаяся с поляны, пролетела над полем. Картина, висевшая в зале, привлкла всеобщее внимание.