Надо распространить одиночные причастия, полученные обороты поставить после определяемого слова. 1.Непрекращающиеся дожди размыли просёлочные дороги. 2. Растрёпанные облака стремительно неслись навстречу горам. 3. Незамерзающий...
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Надо распространить одиночные причастия, полученные обороты поставить после определяемого слова. 1.Непрекращающиеся дожди размыли просёлочные дороги. 2. Растрёпанные облака стремительно неслись навстречу горам. 3. Незамерзающий залив привлекает огромные стаи перелётных птиц. 4. Разъезженная дорога внезапно сворачивала вправо. 5. Осыпавшиеся листья разноцветным ковром ложились на землю 6. Поднявшаяся стая птиц медленно пролетела над полем 7. Висевшая картина привлекала всеобщее внимание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дожди, не прекращающиеся уже неделю, размыли просёлочные дороги. Облака, растрёпанные резкими потоками воздуха, неслись навстречу горам. Залив, не замерзающий всю зиму, привлекает огромные стаи перелётных птиц. Дорога, разъезженная вдоль и поперёк, внезапно сворачивала вправо. Листья, осыпавшиеся с деревьев, разноцветным ковром ложились на землю. Стая птиц, поднявшаяся с поляны, пролетела над полем. Картина, висевшая в зале, привлкла всеобщее внимание.
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