Самолет летит курсором на север со скоростью 288км/ч. найти направление и скорость движения самолета, если подует западный ветер со скоростью 20м/с. сделать рисунок. каким будет ответ, если ветер северо-западный?
Физика
Самолет летит курсором на север со скоростью 288км/ч. найти направление и скорость движения самолета, если подует западный ветер со скоростью 20м/с. сделать рисунок. каким будет ответ, если ветер северо-западный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
курсором на север со скоростью 288км/ч. = 80 м/с западный ветер со скоростью 20м/с -------- 20 м/с | * | * |A * tg(A)=20/80=1/4-----направление |* u=√80^2+20^2=20√17 м/с----скорость 80 м/с курсором на север со скоростью 288км/ч. = 80 м/с западный ветер со скоростью 20м/с |* |B * B=45 град | * | * 20 м/с | * |А * u=√(20^2+80^2-2*20*80*cos45)=40√(4-√2) м/с -скорость 80 м/с 20/sinA=u/sinB ; sinA=20sinB/40√(4-√2) ---направление
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