Самолет летит курсором на север со скоростью 288км/ч. найти направление и скорость движения самолета, если подует западный ветер со скоростью 20м/с. сделать рисунок. каким будет ответ, если ветер северо-западный?

Физика

Самолет летит курсором на север со скоростью 288км/ч. найти направление и скорость движения самолета, если подует западный ветер со скоростью 20м/с. сделать рисунок. каким будет ответ, если ветер северо-западный?

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