Самолет летит курсором на север со скоростью 288км/ч. найти направление и скорость движения самолета, если подует западный ветер со скоростью 20м/с. сделать рисунок. каким будет ответ, если ветер северо-западный?

Физика
Самолет летит курсором на север со скоростью 288км/ч. найти направление и скорость движения самолета, если подует западный ветер со скоростью 20м/с. сделать рисунок. каким будет ответ, если ветер северо-западный?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
курсором на север со скоростью 288км/ч. = 80 м/с западный ветер со скоростью 20м/с -------- 20 м/с |      * |    * |A *       tg(A)=20/80=1/4-----направление |*          u=√80^2+20^2=20√17 м/с----скорость 80 м/с   курсором на север со скоростью 288км/ч. = 80 м/с западный ветер со скоростью 20м/с |* |B  *   B=45 град    |      *     |         * 20 м/с        |      *           |А *             u=√(20^2+80^2-2*20*80*cos45)=40√(4-√2) м/с -скорость 80 м/с         20/sinA=u/sinB ; sinA=20sinB/40√(4-√2) ---направление  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Назовите как МИНИМУМ 3 причины резко континентального климата Восточной Сибири?
Ответить
Геометрия
На основании АВ равнобедренного треугольника АВС взята точка М, равноудаленная от боковых сторон.Докажите, что СМ - высота треугольника АВС.
Ответить
Обществознание
таблица по истории "Тридцатилетняя война".   она состоит из трех столбиков; страны-участницы, цели войны и результыты войны.
Ответить
Геометрия
докажите что у любого треугольника по крайней мере 2 угла острые
Ответить
Геометрия
диагонали прямоугольника KMNP пересекаются в точке C. Найдите угол MNC , если угол mcn = 56 градусов
Ответить