Назовите как МИНИМУМ 3 причины резко континентального климата Восточной Сибири?
Українська література
Назовите как МИНИМУМ 3 причины резко континентального климата Восточной Сибири?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
горный климат. леса,поля. природа
Гость:
1. располагается преимущественно в пределах арктического и субарктического климатических поясов 2. располагается на значительной высоте над уровнем моря 3. Восточная Сибирь изолирована горными хребтами от воздействий морей Тихого океана 4. увеличение амплитуды температур 5. уменьшение количества осадков
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