Назовите как МИНИМУМ 3 причины резко континентального климата Восточной Сибири?

Гость: Гость:

1. располагается преимущественно в пределах арктического и субарктического климатических поясов 2. располагается на значительной высоте над уровнем моря 3. Восточная Сибирь изолирована горными хребтами от воздействий морей Тихого океана 4. увеличение амплитуды температур 5. уменьшение количества осадков