диагонали прямоугольника KMNP пересекаются в точке C. Найдите угол MNC , если угол mcn = 56 градусов
Геометрия
диагонали прямоугольника KMNP пересекаются в точке C. Найдите угол MNC , если угол mcn = 56 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) так как МС=СN(по свойству диагоналей) то угол MNC=(180-56)/2=62 Ответ: угол MNC=62
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