в один овощной магазин привезли 14 ц 50 кг картофиля что на 870 кг меньше чем во второй а в третий -в 3 раза больше чем в первый .на сколько килограммов больше привезли в третий магазин чем во второй?
Математика
в один овощной магазин привезли 14 ц 50 кг картофиля что на 870 кг меньше чем во второй а в третий -в 3 раза больше чем в первый .на сколько килограммов больше привезли в третий магазин чем во второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие: 1 м.-14 ц 50 кг 2 м.-? на 870 кг >(Чем во второй) 3 м.-? в 3 раза >(Чем в первый) 14 ц 50 кг=1450 кг 1)1450+870=2320(кг)-во 2-ой м. 2)1450*3=4350(кг)-в 3-ий м. 3)4350-2320=2030(кг) Ответ:На 2030 кг.
Гость:
14ц50кг=1450кг 1450+870= 2320кг- привезли во второй 1450*3=4350кг-привезли в третий 4350-2320= 2030кг- на столько больше приезли в третий, чем во второй
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