в один овощной магазин привезли 14 ц 50 кг картофиля что на 870 кг меньше чем во второй а в третий -в 3 раза больше чем в первый .на сколько килограммов больше привезли в третий магазин чем во второй?

Математика

в один овощной магазин привезли 14 ц 50 кг картофиля что на 870 кг меньше чем во второй а в третий -в 3 раза больше чем в первый .на сколько килограммов больше привезли в третий магазин чем во второй?

Автор: Гость