(2ab\a^2-b^2 + a-b\2a+2b) * 2a\a+b + b\b-a

Алгебра
(2ab\a^2-b^2 + a-b\2a+2b) * 2a\a+b + b\b-a
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2b-b^2+a-b/2(a+b))*2ab (2b/a-b^2-1/2)*2ab= (4b-2ab^2-a)/2a*2ab=  (4b-2ab^2-a)*b=4b^2-2ab^3-ab   
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