Трикотажне ательэ дыстало замовлення на виготовлення 28 однакових дорослих і 35 однакових дитячих спортивних шапочок. На всі спортивні шапочки для дорослих витратили 4 кг 200г шерстяної пряжі. Скільки пряжі використають на дитя...
Математика
Трикотажне ательэ дыстало замовлення на виготовлення 28 однакових дорослих і 35 однакових дитячих спортивних шапочок. На всі спортивні шапочки для дорослих витратили 4 кг 200г шерстяної пряжі. Скільки пряжі використають на дитячі шапочки, якщо на одну дитячу шапочку йде 30 г пряжі менше? Написати умову, рішення, відповідь.Дякую за увагу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скільки пряжі йде на одну дорослу шапочку? 4кг200г=4200г,тому 4200:28=150 г 2)скільки пряжі йде на одну дитячу шапочку? 150-30=120 г 3)скільки пряжі використають на всі дитячі шапочки? 35*120=4200г=4 кг200г Відповідь: на дитячі шапочки використають 4 кг 200 грамів пряжі
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