Трикотажне ательэ дыстало замовлення на виготовлення 28 однакових дорослих і 35 однакових дитячих спортивних шапочок. На всі спортивні шапочки для дорослих витратили 4 кг 200г шерстяної пряжі. Скільки пряжі використають на дитя...

Математика

Трикотажне ательэ дыстало замовлення на виготовлення 28 однакових дорослих і 35 однакових дитячих спортивних шапочок. На всі спортивні шапочки для дорослих витратили 4 кг 200г шерстяної пряжі. Скільки пряжі використають на дитячі шапочки, якщо на одну дитячу шапочку йде 30 г пряжі менше? Написати умову, рішення, відповідь.Дякую за увагу.

Автор: Гость