Для обклеювання одніеї кімнати купилі 10 рулонів шпалер, а для другої 15. Усьго було 250м шпалер.Скільки шпалер пішло на кожну кімнату?
Математика
Для обклеювання одніеї кімнати купилі 10 рулонів шпалер, а для другої 15. Усьго було 250м шпалер.Скільки шпалер пішло на кожну кімнату?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+15=25р- столько всего рулонов купили 250/25=10м- столько метров в одном рулоне 10*10=100м- для одной комнаты 15*10=150м- для второй комнаты
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