бетонная плита объёмом 2 кубических метра погружена в воду. Определить архимедову силу,вес плиты,вес в воде

Гость: Гость:

[latex]F_{A}=gp_{B}V[/latex] , где [latex]p_{B}[/latex] - плотность воды (1000 кг/куб.м.), V - объем тела. Подставляя числовые значения, найдем силу Архимеда: [latex]F_{A}=10*1000*2=20000 H[/latex] Вес плиты в воздухе равен силе тяжести плиты, т.е. mg, а если учитывать, что масса плиты равна произведению плотности бетона на объем плиты, то: [latex]P=mg=(p*V)g=2500*2*10=50000 H[/latex] [p-плотность бетона (могу ошибиться с ее значением, проверьте по таблице)] Вес плиты в воде равен разности ее веса в воздухе и силы Архимеда, т.е.: [latex]N=P-F_{A}=50000-20000=30000 H[/latex] Ответ:20 кН, 50 кН, 30 кН