какую особенность сознания указывал И.Кант,говоря,что представление о яблоке не имеет ни веса,ни цвета,ни запаха,ни вкуса.Понятие землетрясение не сможет разрушить город,а талер в кармане и талер в голове- не одно и то же??помо...
География
какую особенность сознания указывал И.Кант,говоря,что представление о яблоке не имеет ни веса,ни цвета,ни запаха,ни вкуса.Понятие землетрясение не сможет разрушить город,а талер в кармане и талер в голове- не одно и то же??помогите сформировать своими словами?!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой, я попробую) Мы можем представлять яблоко, но от этого мы не можем стать сытыми. Мы можем знать ,что такое землятресение, но ни когда его на себе не испытыать. Передаёт ли понятие о катастрофе, тех чувств, той информации, которая существует на самом деле? Не всегда, не всегда она полная. Наши мысли и реальность могут очень сильно различаться. Понятие или представление, не может дать полной картины.
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