Основание пирамиды DABC-равнобедренный треугольник ABC, в котором AB=BC=13,  AC=24ю Ребро DB перпендикулярно плоскости основания и равно 20. Найдите tg двугранного угла при ребре AC

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ПРОВЕДИ BK перпенд.AC,AK=KC=12, BK^2=13^2=12^2=25, BK=5 DK перпенд.AC по т. про три перпенд., значит угол DKB линейній угол двугранного угла при ребре AC.tg DAK=20/5=1/4