РАЗБИРИ СЛОВА ПО САСТАВУ ШИРОКИЦ МАЛЕНЬКИЕ РЕБРИСТУЮ

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РАЗБИРИ СЛОВА ПО САСТАВУ ШИРОКИЦ МАЛЕНЬКИЕ РЕБРИСТУЮ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. корень - "широк", "ий" - окончание; 2. корень "мал", "еньк" - суффикс, "ие" - окончание; 3. корень "ребр", "ист" - суффикс, "ую" - окончание. 
Гость:
ШИР-КОРЕНЬ ОК-СУФФИКС ИЙ-ОКАНЧАНИЕ МАЛ-КОРЕНЬ ЕНЬК-СУФФИКС ИЕ-ОКАНЧАНИЕ РЕБР-КОРЕНЬ ИСТ-СУФФИКС УЮ-ОКАНЧАНИЕ
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