как связать слова:корова,сорока,ворона,дорога.
Экономика
как связать слова:корова,сорока,ворона,дорога.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все слова по 6 букв, в каждом в середине находится "оро", в каждом присутствуют одни и те же гласные на тех же местах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите рядом форму прошедшего времени в ед.ч. Использовать жаловаться танцевать расспрашивать отп...
Химия
Амфотерным оксидом и кислотой соответственно являются вещества, формулы которых 1) MgO и HCl 2) ZnO и HNO3 3) Al2O3 и KOH 4) SO2 и H2SO47
Физика
какой путь пройдет свободно падающее тело за шестую? v0=0 м/с, ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2