как связать слова:корова,сорока,ворона,дорога.

Экономика
как связать слова:корова,сорока,ворона,дорога.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все слова по 6 букв, в каждом в середине находится "оро", в каждом присутствуют одни и те же гласные на тех же местах
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