Из n квартир в доме 30% - однокомнатные, а 5/6 оставшихся - двухкомнатные. сколько двухкомнатных квартир в этом доме?
Математика
Из n квартир в доме 30% - однокомнатные, а 5/6 оставшихся - двухкомнатные. сколько двухкомнатных квартир в этом доме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n-100% 1ком-30% 1)(30*n)/100=0,3n квартир однокомнатных 2)(n-0.3n)*5/6=5/6n-1/4n=10/12n-3/12n=7/12n квартир двухкомнатных Ответ : (7/12)*n
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На двух элеваторах зерна было поровну. Когда из первого элеватора вывезли 140 т зерна,а из второго- в 2,5 раз больше, во втором элеваторе зерна ост...
Русский язык
1) фонетический разбор слова НЕ МОГУ 2)морфемный разбор слова ПОБЕГУ 3) пунктационый разбор предлож Где ты, радуга-дуга.
Русский язык
ОЧЕНЬ ПРОСТО. сократить текст, изложение 1) разделить текст на3 3 абзац а 2 ) сократить текст минимум 70 слов Текст : Настоящую литературу читать с...
География
Приведите примеры творчества в трудовой, духовной и политической деятельности. Что общего и каковы различия этих актов творческой деятельности?