Из n квартир в доме 30% - однокомнатные, а 5/6 оставшихся - двухкомнатные. сколько двухкомнатных квартир в этом доме?

Математика

Из n квартир в доме 30% - однокомнатные, а 5/6 оставшихся - двухкомнатные. сколько двухкомнатных квартир в этом доме?

Автор: Гость