1) фонетический разбор слова НЕ МОГУ 2)морфемный разбор слова ПОБЕГУ 3) пунктационый разбор предлож Где ты, радуга-дуга.
Русский язык
1) фонетический разбор слова НЕ МОГУ 2)морфемный разбор слова ПОБЕГУ 3) пунктационый разбор предлож Где ты, радуга-дуга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) могу - 2 сл {м а г у} м {м}-согл, тв, сонорный, звонкий, не парный о {o}-гл, безударный г {г}-согл, тв, звонк, парный к у {н}-гл, ударный 4 буквы, 4 звука 2) побегу по - приставка бег - корень г - суффикс у - окончание
Гость:
Орфографическая запись слова: Побегу Характеристика всех звуков: п [п] - согласный, твердый, глухой, парный о [а] - гласный, безударный б [б'] - согласный, мягкий, звонкий, парный е [э] - гласный, безуд. г [к] - согласный, твердый, глухой, парный у [`у] - гласный, ударный
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