1) фонетический разбор слова НЕ МОГУ 2)морфемный разбор слова ПОБЕГУ 3) пунктационый разбор предлож Где ты, радуга-дуга.

Гость: Гость:

1) могу - 2 сл {м а г у} м {м}-согл, тв, сонорный, звонкий, не парный о {o}-гл, безударный г {г}-согл, тв, звонк, парный к у {н}-гл, ударный 4 буквы, 4 звука 2) побегу по - приставка бег - корень г - суффикс у - окончание