На какое наименьшее число тупоугольных треугольников можно разрезать квадрат?

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Треугольники не должны содержать в себе прямых углов, значит нужно как минимум 4 треугольника, примыкающих к рёбрам квадрата. Ограничиться четырьмя не выйдет, ибо тупыми углами у них могут быть лишь обращённые внутрь, притом смыкаться углы должны в одной точке. Будь все они тупые, в сумме они давали бы больше, чем 360 градусов. Пяти треугольников также не достаточно, т.к. в таком случае два примыкающих к рёбрам треугольника должны состыковаться по диагонали квадрата, и один из них не будет тупоугольным. На 6 тупоугольных треугольника квадрат элементарно разрезается. Ответ: 6.