Распишите пожалуйса (1070-104040/2312)* 74+6489
Математика
Распишите пожалуйса (1070-104040/2312)* 74+6489
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1070-104040/2312)* 74+6489=(1070-45)* 74+6489=1025* 74+6489=75850+6489=82339
Гость:
(1070 - 104040/2312)*74 + 6489; 1. 104040/2312 = 45 2. 1070 - 45 = 1025 3. 1025*74 = 75850 4. 75850 + 6489 = 82339
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