Последовательность (xn) - геометрическая прогрессия. Найдите:   а)x1, если x8 = -128, q = -4 б)q, если x1 = 162, x9 = 2

Алгебра
Последовательность (xn) - геометрическая прогрессия. Найдите:   а)x1, если x8 = -128, q = -4 б)q, если x1 = 162, x9 = 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) x₈=x₁q⁷ x₁=x₈/q⁷=-128/(-4)⁷=128/16384=1/128 б) x₉=x₁q⁸ q⁸=x₉/x₁=2/162=1/81 q=1/⁸√81=⁸√81/81  
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