Из точки пересечения диагоналей ромба проведен перпендикуляр, который делит сторону ромба на отрезки длиной 18 см и 32 см. Найдите тангенс угла, образованного стороной ромба и меньшей диагональю.

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найдем длину перпендикуляра: т.к. 4 треугольника, на которые делится ромб при пересечении диагоналей являются прямоугольными, то по данный перпендикуляр будет являться высотой в такомпрямоугольном треугольнике. длина данного перпендикуляра является средним геометрическим отрезков, на которые делится гипотенуза, т.е. корень из произведения 32 и 18. в результате получим что лина перпендикуляра равна 24 см. тангенс угла это отношение противолежащего катета к прилежащенму, т.е. 24/18=4/3