люблю ли я ходить по осенему лесу

Гость: Гость:

Люблю ли я ходить по осеннему лесу?Да!Мне очень нравится наблюдать за оподающей листвой,она как-будто перо, летящее в воздухе.Очень приятно и волнительно наблюдать за небом.Когда оно чернеет,оно будто злится,когда становится лёгким,веселится.Я очень люблю проходить по лесу и смотреть в каждый кустик,в каждое деревцо.Не так давно,прогулки по осеннему лесу,стали нашей семейное традицией.Каждую субботу,мы непременно отправлялись смотреть красоту нашего осееннего леса!