преобразуйте в произведение: 1) 1 + 2 cosa 2)1 + sina + cosa
Алгебра
преобразуйте в произведение: 1) 1 + 2 cosa 2)1 + sina + cosa
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) разложим 1 как син квадрат альфа + кос квадрат альфа получим: син квадрат альфа + кос квадрат альфа + 2 cosa выносим кос альфа за скобки: кос альфа(син квадрат альфа + 2) вот тебе и произведение)) со вторым посложнее будет, решу - напишу)
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