преобразуйте в произведение: 1) 1 + 2 cosa 2)1 + sina + cosa 

Гость: Гость:

1) разложим 1 как син квадрат альфа + кос квадрат альфа получим: син квадрат альфа + кос квадрат альфа + 2 cosa выносим кос альфа за скобки: кос альфа(син квадрат альфа + 2) вот тебе и произведение)) со вторым посложнее будет, решу - напишу)