4 л молока розлили у півлітрові банки. Скільки потрібно було таких банок?
Математика
4 л молока розлили у півлітрові банки. Скільки потрібно було таких банок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пол-литра=1/2л 4/(1/2)=4*2/1=8б - столько банок понадобилось
Гость:
1л = 2 банки по поллитра 4 л молока * 2 банки = 8 банок по поллитра
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